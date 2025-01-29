Инфляционные ожидания россиян снова выросли

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли до 14%, а текущий наблюдаемый рост цен поднялся до 16,4%. Об этом свидетельствуют результаты опроса «инФОМ», который был проведен по заказу Банка России.

Примечательно, что наблюдаемая текущая инфляция, по оценке россиян, имеющих сбережения, составила 15,4%, а для тех, кто остался без сбережений, – 17,5%. Из результатов исследования следует, что сбережения имеются у 40% опрошенных.

Напомним, согласно расчетам Росстата, по итогам 2024 года инфляция на потребительском рынке составила 9,52%.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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