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Четверг, 30 января 2025, 13:08 мск

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ФАС проверит обоснованность цен на майонез и соль

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет анализ стоимости ряда продуктов. Ведомство направило запросы производителям майонеза, подсолнечного масла, маргарина и соли.

Компании должны предоставить службе данные об объемах производства и реализации продукции, а также сведения о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж.

«ФАС России направила 24 запроса в адрес производителей майонеза, 10 – масла подсолнечного, 21 – маргарина, 7 – соли пищевой», – отметили в ФАС.

Занимающие доминирующее положение на рынке предприятия обязаны соблюдать ограничительные меры, установленные законом о защите конкуренции, в том числе на установление монопольно высоких цен. В случае выявления нарушений ФАС может применить меры антимонопольного реагирования.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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