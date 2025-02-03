Биржевые цены на бензин в России продолжают рост

Сегодня биржевая стоимость бензина в России вновь выросла: котировки марки Аи-95 превысили 55 тысяч рублей за тонну, передает «Прайм» со ссылкой на данные торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

В частности, бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал на 1,18% – до 55 426 рублей за тонну. Стоимость марки Аи-92 поднялась на 0,75% – до 53 409 рублей за тонну. При этом по итогам прошлой недели эти марки автомобильного топлива прибавили в цене почти 10%.

В то же время сегодня на торгах цена на летнее дизельное топливо опустилась на 0,61% – до 55 260 рублей за тонну, на зимнее – на 1,47% до 58 770 рублей. Тонна межсезонного дизтоплива подорожала на 0,83% – до 55 992 рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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