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Среда, 5 февраля 2025, 21:56 мск

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В России за неделю больше всего подорожали овощи

За неделю с 28 января по 3 февраля самый значительный прирост цен зафиксирован в сегменте плодоовощной продукции. Как следует из отчета Росстата, подорожание ускорилось и составило в среднем 0,8%.

По данным статистического ведомства, больше всего за неделю выросла стоимость свежих огурцов – на 2,4%, а с начала года увеличение составило 11,05%, что также является самым значительным повышением среди остальных продуктов.

На втором месте по приросту стоимости в новом году водка (+6,76%), на третьем – репчатый лук (+5,65%). Далее в этом списке яблоки (+5,54%), картофель (+3,6%), капуста (+3,5%) и свекла (+3,2%).

Стоит отметить, что в 2024 году плодоовощная продукция подорожала на 22,1% при средней инфляции в 9,5%.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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