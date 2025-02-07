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Пятница, 7 февраля 2025, 20:27 мск

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Биржевые цены на бензин в России выросли еще почти на 8%

Биржевые цены на автомобильное топливо по итогам текущей недели выросли почти на 8%. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

В частности, стоимость бензина Аи-92 увеличилась на 7,5% – до 56,977 тысячи рублей за тонну, Аи-95 – на 7,9% до 59,097 тысячи рублей за тонну. Неделей ранее эти марки прибавили в цене почти на 7%.

В то же время летнее дизельное топливо подорожало по итогам текущей недели на 2% – до 56,775 тысячи рублей за тонну, межсезонный дизель – на 5% до 58,364 тысячи рублей за тонну. Зимний дизель поднялся в цене на 0,6% до 60,024 тысячи рублей за тонну.

Ранее правительство РФ продлило частичный запрет на экспорт бензина, однако, судя по всему, эта мера не принесла должного результата по стабилизации цен на автомобильное топливо.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Россия, Транспорт, Экономика, Рост цен на бензин,