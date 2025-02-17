В России обновят основания для блокировки счетов в банках

Центробанк РФ обновит основания для блокировки счетов клиентов в Банках. Это делается рамках мер по противодействию финансированию терроризма. Под повышенный контроль также попадут бюджетные расходы и операции с цифровым рублем.

«Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ подготовил обновленную редакцию положения 375-П – основного документа, опираясь на который банки могут отказывать клиентам в проведении операций, а в крайнем случае расторгать договоры с ними. В нем содержатся основные подходы к осуществлению контроля за сомнительными операциями, нацеленными на обналичивание или отмывание денег, а также признаки таких транзакций», – пишет РБК.

В документ, который в последний раз обновлялся в марте 2023 года, вносятся дополнения, которые касаются как общих правил управления рисками, так и конкретных признаков сомнительных операций.

Для оперативности реагирования банки будут получать непубличные индикаторы сомнительности клиентов. Такими индикаторами могут быть: частые переводы небольших сумм в регионы, где активны террористические организации, использование анонимных платежных средств (криптовалюты, электронные кошельки), переводы через третьи страны, включенные в серые списки FATF, резкое увеличение объема операций, не соответствующее обычной активности клиента.

Кроме того, в контур мониторинга должны будут попадать операции клиентов банков с цифровым рублем. В частности, кредитные организации должны выявлять операции с цифровыми рублями, которые могут проводиться в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Для этого создадут специальную программу. При наличии подозрений банки могут отказать не только в проведении операции, но и даже открытии цифрового кошелька.

Вместе с тем, регулятор предложил расширить список критериев сомнительности для операций с бюджетными деньгами. Банки смогут блокировать транзакции, если есть признаки обналичивания бюджетных средств, в том числе социальных выплат в адрес граждан. Под повышенный контроль подпадут и транзитные операции с участием бюджетных денег, если у банка появятся основания считать, что впоследствии средства будут обналичены.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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