ЦБ РФ решил отложить широкое внедрение цифрового рубля

Центробанк РФ решил отложить широкое внедрение цифрового рубля. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«ЦБ РФ планирует перейти к более широкому внедрению цифрового рубля немного позже запланированной даты, ранее это было 1 июля 2025 года», – цитирует председателя регулятора РИА «Новости».

По словам Набиуллиной, пилотный запуск цифрового рубля стартовал успешно. В ЦБ приходит много вопросов об объемах необходимых доработок и запросов о сдвиге сроков широкого внедрения цифрового рубля. «Мы относимся к ним очень внимательно, потому что наша задача – чтобы цифровой рубль был востребован, чтобы он вызывал доверие граждан и бизнеса», – сказала глава Центробанка.

В настоящее время заинтересованность в смарт-контрактах проявляют и банки, и бизнес, и правительство. «Все это требует дополнительного обсуждения и подготовки, поэтому наше намерение – перейти к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно: после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов, для бизнеса, для людей. Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже», – отметил Набиуллина.

Ранее планировалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года – граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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