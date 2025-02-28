Евросоюз собирается заключить крупнейшую сделку с Индией

Европейский союз намерен в 2025 году заключить соглашение о свободной торговле с Индией. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией стало бы крупнейшей сделкой такого рода в мире», – сказала фон дер Ляйен на мероприятии в Нью-Дели, добавив, что ЕС и премьер-министр Нарендра Моди договорились «настойчиво добиваться этого в течение этого года».

Нью-Дели и Брюссель ведут соответствующие переговоры с 2007 года. Однако в 2013 году процесс был приостановлен, так как сторонам не удалось добиться прогресса по таким вопросам, как более низкие тарифы на европейские автомобили, вино, молочные продукты и другие товары.

Обсуждения возобновились в 2022 году. 10-й раунд переговоров по этой теме запланирован на следующий месяц в Брюсселе.

По данным министерства торговли Индии, Евросоюз является крупнейшим экономическим партнером страны: общий объем торговли в 2023-2024 финансовом году составил 137,4 млрд долларов.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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