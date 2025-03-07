Торговая палата США готовит предложения по снятию части антироссийских санкций

Американская торговая палата в России намерена представить правительству США доклад, который будет содержать рекомендации по смягчению санкционного давления на России. Об этом сообщил президент и главный исполнительный директор Торговой палаты США в России Роберт Эйджи. По его словам, предлагается отменить рестрикции в сферах авиации, инвестиций, финансов и поставок предметов роскоши.

«Сейчас мы готовим так называемый white paper (доклад, программный документ, содержащий рекомендацию по проведению какой-либо политики) для американского правительства, который я надеюсь представить в США. Это анализ, который проводился в течение многих месяцев о том, с какими проблемами столкнулись американские компании за последние три года, от каких санкций пострадали больше всего», – пояснил Эйджи в интервью РБК.

В первую очередь торговая палата просит снять ограничения в секторе авиации – это касается техподдержки самолетов и поставок запчастей. Как отметил Эйджи, это не столько пожелание бизнеса, а сколько гуманитарная необходимость, поскольку от этого прежде всего страдают обычные граждане. По словам главы ТП, Американская торговая палата вместе с Франко-российской торгово-промышленной палатой запустила Инициативу двух континентов, и сейчас организации формируют совместную позицию по данной проблеме.

Во второй блок предлагается включить снятие запрета на инвестиции для американских компаний. «Многие компании готовы расширяться, вкладываться в расширение производства на территории России, но данный запрет им очень мешает», – подчеркнул Эйджи.

Третий блок white paper касается снятия санкций с российских банков, что позволит решить проблемы трансграничных платежей. Это снизит стоимость ведения бизнеса для компаний из обеих стран, указал собеседник агентства.

Кроме того, Американская торговая палата предлагает отказаться от ограничений на поставку товаров, которые относятся к предметам роскоши, включая косметику. Рестрикции в этой сфере привели к потере доли рынка в этом сегменте для многих компаний, указал Эйджи.

По информации Американской торговой палаты, в России сейчас работает около 150 чисто американских компаний, еще порядка 150 компаний покинули рынок РФ, а около 50 бывших американских стали российскими.

Эйджи прогнозирует, что четыре-пять американских компаний могут в 2025 году вернуться в Россию. Скорее всего, это будут FMCG-компании, если для них найдется место на рынке. По его оценке, на российском рынке есть место для американских компаний. «Но ситуация в каждом сегменте будет разная. Для кого-то легче, для тех, кто «ушел плохо», – труднее. Особенно сложно будет компаниям b2g, которые участвовали в госзаказе или в hi-tech-сфере», – считает Эйджи.

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп продлил на год санкции, введенные ранее против России в связи с украинским кризисом. Речь идет о рестрикциях в отношении РФ, утвержденных Вашингтоном в 2022, 2018 и 2014 годах. Американский лидер в то же время заявил, что вопрос о снятии антироссийских санкций он собирается рассмотреть после решения украинской проблемы.

Накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона ужесточить санкции против России в энергетической сфере, чтобы добиться прекращения огня на Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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