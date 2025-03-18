Российские независимые нефтеперерабатывающие заводы оказались на грани разорения

Независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России работают ниже порога рентабельности, что грозит им разорением в долгосрочной перспективе. Сложности возникли из-за отсутствия экспорта, проблем внутреннего ценообразования, роста стоимости логистики и высокой ключевой ставки ЦБ. Массовое банкротство НПЗ грозит дефицитом сырья для химической отрасли и ростом цен на топливо.

На независимые НПЗ в России приходится порядка 14 % рынка. Они производят 88 % полимерно-битумных вяжущих, 50 % гудрона для нефтебитума, 25 % нефтебитума. Кроме того, доля независимых НПЗ в производстве бензина составляет 5 %, дизельного топлива – 6 %, авиакеросина – 3 %, пишут «Известия».

«Мы сталкиваемся с рядом серьезных проблем, включая ограничения экспорта, сложности внутреннего ценообразования на нашу продукцию, высокую ключевую ставку и рост стоимости логистики. Все эти факторы негативно сказываются на нашей рентабельности и заставляют нас пересматривать стратегии работы», – рассказал изданию представитель одного из мини-НПЗ. Эти условия ставят под угрозу стабильность бизнеса и создают значительные трудности для дальнейшего развития сектора.

В Госдуме готовится заседание с участием нефтепереработчиков, на котором депутаты обсудят необходимые мер налоговой и неналоговой поддержки этого сектора. Поводом послужило обращение представителей отрасли в нижнюю палату парламента.

Эксперты полагают, что в данной ситуации целесообразно разработать и утвердить графики транспортировки нефтепродуктов на экспорт, что позволит обеспечить квотирование экспорта по конкретным НПЗ с учетом потребностей внутреннего рынка. Вводя запрет на вывоз нефтепродуктов, власти рассчитывали пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под таким экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают их на экспорт по более высокой.

Функционирование независимых НПЗ, по оценкам аналитиков, обеспечивает около 20 тыс. рабочих мест, предприятия реализуют социальные проекты. Закрытие малых игроков может грозить дефицитом сырья для химической отрасли и ростом цен на моторное топливо.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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