Европа хочет отказаться от украинского сахара

Европейский союз собирается резко сократить импорт украинского сахара в связи с недовольством внутренних производителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, вопрос был поднят комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Кристофом Хансеном на встрече с лидерами французских фермерских профсоюзов и представителями промышленности.

Хансен не указал, насколько сильное сокращение планируется, однако заявил, что импорт с Украины будет «значительно ниже» текущих уровней.

Летом 2022 года ЕС отменил пошлины на все украинские товары, что привело к сложностям со сбытом продукции европейских фермеров. Затем беспошлинный ввоз был продлен еще на год. В 2024 году меры поддержки украинских производителей вновь были продлены, но из-за превышения лимитов импорта ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца были восстановлены раньше установленного срока.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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