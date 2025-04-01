российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 апреля 2025, 21:31 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

США ввели санкции против компаний трех государств за поставку беспилотников в Россию

Вашингтон объявил о введении санкций против шести компаний и двух физических лиц из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Китая, связанных с производством Qods Aviation Industries иранских беспилотных летательных аппаратов, якобы поставляемых в том числе в Россию «для использования на Украине».

Как говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), в «черный список» включены компании Diamond Castle Electronics Trading (ОАЭ), Future Trends Goods Wholesalers (ОАЭ), Infracom Communication Networks (ОАЭ), Phenomena International General Trading (ОАЭ), Rah Roshd International Trade Exchanges Development (Иран) Zibo Shenbo Machinelectronics (Китай) и граждане Ирана Хосейн Акбари и Аббас Юсефнеджад.

Как уточняет «Прайм», компании попали под режим вторичных санкций, что означает, что ограничения могут распространяться и на тех, кто с ними сотрудничает.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / США

Американский лидер разочарован Путиным и Зеленским – Белый дом / Трамп за год увеличил свой капитал почти вдвое / Москва передала США и ООН данные о нарушениях Киевом моратория на обстрелы / США не отдают России оплаченные авиазапчасти на 500 млн долларов / Трамп выразил недовольство Киевом и Москвой – Белый дом / Бравада Трампа: США вряд ли выйдут из НАТО / Зеленский отказывается от американской военной помощи в кредит / Россияне считают Трампа хитрым

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Ближний Восток, Китай, Санкции против России, США,