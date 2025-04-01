США ввели санкции против компаний трех государств за поставку беспилотников в Россию

Вашингтон объявил о введении санкций против шести компаний и двух физических лиц из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Китая, связанных с производством Qods Aviation Industries иранских беспилотных летательных аппаратов, якобы поставляемых в том числе в Россию «для использования на Украине».

Как говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), в «черный список» включены компании Diamond Castle Electronics Trading (ОАЭ), Future Trends Goods Wholesalers (ОАЭ), Infracom Communication Networks (ОАЭ), Phenomena International General Trading (ОАЭ), Rah Roshd International Trade Exchanges Development (Иран) Zibo Shenbo Machinelectronics (Китай) и граждане Ирана Хосейн Акбари и Аббас Юсефнеджад.

Как уточняет «Прайм», компании попали под режим вторичных санкций, что означает, что ограничения могут распространяться и на тех, кто с ними сотрудничает.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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