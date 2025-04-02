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Среда, 2 апреля 2025, 09:47 мск

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США хотят ввести пошлины в 500% для покупателей российской нефти

Фото: pixabay

США рассматривают законопроект, ужесточающий антироссийские санкции. В частности, предлагается ввести пошлины в размере 500% на товары из стран, покупающих ресурсы из России.

Законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на длительный мир с Украиной, поддержали более 50 сенаторов – как демократов, так и республиканцев. Речь идет о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие товары.

Сенаторы разделяют «разочарование» президента Дональда Трампа Россией, когда речь заходит о достижении прекращения огня, и поддерживают его стремление достичь «прочного, справедливого и достойного мира». Американские политики выразили надежду, что в 2025 году Вашингтон добьется прекращения конфликта на Украине.

«Эти санкции против России уже готовы и получат подавляющую двухпартийную и двухпалатную поддержку, если будут вынесены на голосование в Сенате и Палате представителей», – заверили сенаторы.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп разочарован российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. По ее словам, Вашингтон активно продолжает контактировать как с Россией, так и с Украиной по вопросам урегулирования конфликта, президент США лично вовлечен в этот процесс.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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