Торговые сети обяжут включать в ассортимент не менее 10% региональных товаров

Власти хотят обязать ритейлеров включать в ассортимент товары местных производителей. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму, пишут «Известия».

По словам авторов инициативы, в настоящее время одной из ключевых проблем продовольственного рынка России является высокая степень централизации закупок продукции федеральными торговыми сетями. Это приводит к сложным и протяженным логистическим цепочкам, увеличивающим стоимость товаров.

Новые нормы направлены на поддержку региональных производителей и снижение зависимости от поставок с других территорий. «Введение требования позволит повысить доступность продукции местного производства, сократить логистические издержки и стабилизировать потребительские цены», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Нововведение создаст дополнительные возможности для малых и средних производителей, сократит монополизацию дистрибуции крупными поставщиками и обеспечит потребителей более доступными товарами, подчеркивается в документе.

При этом избежать риска дефицита продуктов поможет избежать гибкий подход. В частности, органы местной власти смогут устанавливать исключения из требования о минимальной доле товаров в случае недостаточности объемов производства конкретных продуктов в регионе или при наличии других факторов, из-за которых выполнить эту норму невозможно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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