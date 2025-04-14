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Понедельник, 14 апреля 2025, 16:06 мск

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В ЕС допустили возврат к импорту газа из России из-за торговой войны с США

В Евросоюзе допустили возвращение поставок природного газа из России на фоне торговой войны с США. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в крупнейших европейских компаниях.

Отношения Брюсселя и Вашингтона были основательно подпорчены из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на европейские товары.

«На этом фоне руководители крупных компаний ЕС начали говорить о том, что было бы немыслимо еще год назад: что импорт некоторого количества российского газа, в том числе от российского государственного гиганта «Газпром» может быть хорошей идеей», – говорится в статье.

Ранее в ЕС утверждали, что собираются отказаться от поставок российского газа к 2027 году. Альтернативным источником топлива для европейской промышленности должен был стать импорт сжиженного природного газа из США и Катара. Однако переговоры с Дохой прошли не столь удачно, как рассчитывали в Брюсселе, а смена американской администрации и приход к власти Трампа обернулись введением пошлин.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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