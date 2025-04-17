Индия предлагает компаниям США перенести производство из Китая

Индия предлагает американским компаниям, которые хотят покинуть Китай, перенести производство на свою территорию. Тем временем, КНР ведет переговоры с Европой в поисках новых рынков сбыта на фоне торговой войны с США.

Как сообщает газета The Economic Times, Нью-Дели хочет извлечь выгоду из ожидаемой глобальной перестройки цепочек поставок, особенно в таких секторах, как электроника и фармацевтика. Индийские власти активно поддерживают корпорации в их стремлении выйти на рынок США.

Пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа в отношении Китая, заставляют бизнес думать о переносе производств, и Индия намерена максимально использовать возможности, открытые торговым противостоянием между США и КНР. В противном случае эту нишу может занять Вьетнам.

В свою очередь Пекин собирается углубить экономические связи с Евросоюзом, передает Financial Times. Китай ищет альтернативные рынки из-за высоких американских пошлин и в последние недели отправил делегации в столицы европейских государств для оценки их интереса к инвестициям в КНР.

В то же время ЕС не спешит открывать рынок для китайских компаний, опасаясь стать площадкой для демпинга товаров, которые не были отправлены Китаем в США из-за тарифов.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube