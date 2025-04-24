Во сколько обойдется шашлык: средний чек вырос на 8%

Средняя стоимость «шашлычного набора», в который входят мясо, мангал, шампуры, уголь и розжиг, за год увеличилась на 8%, превысив 3,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Средний чек на мясо для жарки вырос на 14%, до 904 рублей, на мангал – на 11%, до 1786 рублей. Комплект шампуров в среднем обходится в 382 рубля (+15%), древесный уголь – в 271 рубль (+1%) и жидкость для розжига – в 228 рублей, что на 8% меньше, чем в прошлом году.

По оценкам аналитиков, средний чек на «шашлычный набор» в апреле составил 3572 рублей.

Мясо для шашлыка россияне в основном покупают в точках несетевой торговли. В этом году, как и в прошлом, большим спросом пользуются свинина, курица и баранина.

«Ввиду более раннего старта шашлычного сезона в этом году в связи с более ранней и сухой весной, еще в марте фиксировался подъем спроса на 30-35% выше прошлогоднего уровня. В апреле он уже слегка «сдулся», как это закономерно происходит после первого месяца активного периода жарки мяса», – отмечают исследователи. Кроме того, указывают они, на ситуацию повлиял Великий Пост накануне Пасхи, которая отмечалась 20 апреля.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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