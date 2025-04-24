Путин потребовал от кабмина и ЦБ замедлить рост цен

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что инфляция в стране остается выше 10 процентов, и поставил задачу перед правительством и Центробанком замедлить рост цен.

«Пока еще на высоких отметках – более 10 процентов – остается инфляция. <…> Важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», – сказал глава государства, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

Рост ВВП России в 2025 году будет чуть ниже, чем в прошлом году, но власти и стремились к «мягкой посадке» для того, чтобы «сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию», отметил Путин. «Действительно, за январь-февраль рост ВВП составил 1,9 процента в годовом выражении. При этом более активно растет обрабатывающая промышленность – плюс пять процентов за первые два месяца текущего года», – добавил президент РФ.

Путин также призвал обеспечить стабильные темпы экономического роста с одновременным сокращением инфляции и сохранением низкой безработицы. «Статистические данные начала текущего года подтверждают важность и актуальность такого подхода», – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что сейчас «международная экономическая обстановка объективно усложняется», а товарные и финансовые рынки «испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы». Президент призвал использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта, чтобы «при любых внешних условиях добиваться поступательного, динамичного движения вперед».

Путин в ходе совещания также обратил внимание на ситуацию в сфере жилищного строительства. Он назвал ее «наиболее сложной». «К сожалению, количество новых проектов, которые запускают застройщики, снижается, – отметил президент. – Этот факт, так скажем, требует нашего особого внимания, поскольку темпы стройки прямо влияют на доступность жилья для граждан и, конечно, отражаются на запуске, загрузке смежных отраслей: от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники».

В связи с этим, подчеркнул Путин, нужно держать «на особом контроле ситуацию в жилищном строительстве». «Правительство уже приняло ряд решений на этот счет», – напомнил он и попросил доложить, «как они выполняются, какие дополнительные шаги необходимы».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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