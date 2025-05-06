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Вторник, 6 мая 2025, 15:57 мск

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Большинство финансовых пирамид в России принимают взносы в криптовалютах

Фото: Freepik

Создатели финансовых пирамид активно пользуются криптовалютами. Об этом сообщает Банк России.

По данным регулятора, в первом квартале было выявлено 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности: 1638 –финансовых пирамид, 897 – нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, 236 – нелегальных кредиторов.

«Это почти на 56% больше, чем за такой же период 2024 года, но на 8,5% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2024 года», – сообщается в телеграм-канале Центробанка РФ.

Что касается финансовых пирамид, то все они действуют под видом псевдоинвестиционных интернет-проектов, в том числе – в социальных сетях и мессенджерах. В большинстве таких схем предлагают вложить деньги в различные инвестиционные планы и обещают фиксированную доходность в течение определенного срока. Таким образом, у человека формируется ощущение, что это практически такой же надежный продукт, как банковский вклад.

Примечательно, что чаще всего организаторы таких схем предлагают делать взносы в свои «проекты» с помощью криптовалюты – об этом заявляли 86% выявленных компаний. Реклама таких проектов размещается на нефинансовых сайтах, в соцсетях и распространяется с помощью блогеров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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