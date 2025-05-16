ЦБ РФ: мошенники похитили почти 7 млрд рублей у россиян

По итогам первого квартала 2025 года ущерб от действий мошенников составил около 7 млрд рублей. Об этом сообщается в обзоре Банка России.

За январь-март текущего года злоумышленникам удалось совершить 296,6 тысячи банковских операций без добровольного согласия клиентов. Объем хищений за этот период составил почти 6,9 млрд рублей и оказался сопоставим со средним значением за четыре квартала 2024 года, уточняет регулятор.

«В январе-марте 2025 года банки предотвратили 43,8 млн попыток мошенников похитить деньги у клиентов. Это более чем в два раза превышает среднее значение за четыре квартала 2024 года. Таким образом, банки защитили 4,6 трлн рублей клиентов», – добавили в ЦБ.

Чаще всего мошенники пользуются дистанционными каналами банковского обслуживания, включая такие инструменты, как онлайн-банкинг и переводы. В частности, преступники устанавливают вредоносные программы на устройства своих жертв и похищают деньги.

«Банк России инициировал блокировку 19,8 тыс. телефонных номеров злоумышленников, а также 7,1 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях», – отметили в регуляторе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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