В Москве подорожал бензин

Средняя стоимость бензина Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива на московских заправках за неделю с 12 по 19 мая выросла на 4 копейки за литр. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

В частности, литр марки Аи-92 теперь стоит 57,44 рубля, Аи-95 – 63,63 рубля. Рост средней цены был обеспечен сетями АЗС «Газпром нефти», «Татнефти» и «Транс АЗС», уточняет «Прайм».

В т же время цена дизельного топлива в среднем выросла до 70,54 рубля за литр. Сильнее всего оно подорожало на заправках «Транс АЗС» – на 50 копеек за литр.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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