Саудовская Аравия и Кувейт открыли крупное нефтяное месторождение

В нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом был открыто новое месторождение нефти. Об этом говорится в заявлении правительств двух стран.

Отмечается, что месторождение обнаружено на площади North Wafra Wara-Burgan. Это первое открытие с момента возобновления производственных операций в нейтральной зоне и прилегающей к ней морской зоне в середине 2020 года.

Нейтральная зона, площадь которой превышает 5,7 тысячи квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией в 1922 году. В 1970 году страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании нефтяных ресурсов Wafra и Khafji.

Добыча нефти на этой территории была полностью приостановлена в 2014-2015 годах из-за конфликтов между Саудовской Аравией и Кувейтом. При этом объем добываемого здесь топлива, по оценкам специалистов, может обеспечить до 0,5% доли мирового рынка.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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