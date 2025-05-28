ОПЕК+ сохранил уровень добычи нефти до конца 2026 года

Организация стран-экспортеров нефти и нефтедобывающие государства, не входящие в картель, (ОПЕК+) сохранил параметры своего соглашения об условиях добычи нефти, действующие до конца 2026 года. Об этом говорится в сообщении по итогам встречи всех профильных министров стран, участвующих в соглашении.

«Подтвердить уровень общей добычи нефти для стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в рамках Декларации о сотрудничестве, согласованный на 38-й встрече министров стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, на период до 31 декабря 2026 года», – уточнили в организации, которое цитирует «Прайм».

Альянс подчеркнул исключительную важность достижения полного соответствия добычи нефти участников квотам и планам по компенсации ранее допущенного перепроизводства.

Вена, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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