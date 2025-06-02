Бизнес предупредил о росте цен на продукты из-за появления обязательных ГОСТов

Производители предупредили о риске роста цен на продукты из-за введения новых государственных стандартов. Законопроект об обязательном соблюдении ГОСТов готовится к рассмотрению в Госдуме. Авторы инициативы уверены, что после его принятия с рынка исчезнут только некачественные продукты.

Минпромторг внес поправки в закон о стандартизации. Сейчас отечественные компании производят продукцию по техническим условиям (ТУ) и собственным стандартам (СТО). В ведомстве считают, что свойства продуктов, которые фиксируют компании во внутренних стандартах и ТУ, не должны быть ниже тех, что уже установлены в добровольных ГОСТах. По сути, такие условия делают стандарты обязательными в РФ, пишут «Известия».

По словам производителей, норма способна привести к определенным последствиям, среди которых существенное сокращение ассортимента продукции и ее подорожание. Пищевики уже обратились в Торгово-промышленную палату, они просят не учитывать такую поправку в законе. Среди подписантов обращения, направленного главе ТПП Сергею Катырину, – ведущие изготовители из ассоциаций «Союзмолоко», «Русбренд», «Руспродсоюз», «Рыбный союз», «Асконд», Национальной мясной ассоциации и Национального союза хлебопечения.

Бизнесу придется скорректировать свою работу, чтобы уложиться в правила. «В условиях достаточно высокой инфляции это может привести к росту цен на все пищевые продукты, в том числе социально значимые», – отмечается в письме. С рынка может исчезнуть до 10% наименований товаров только в молочной отрасли.

В свою очередь авторы поправок уверены, что пропадет только некачественная продукция. Когда компании создают продукцию по стандарту, они, как правило, соблюдают требования ГОСТов. Но если изготовитель использует свои собственные разработки, то есть СТО или ТУ, то тут ситуация другая – производители отходят от этих нормативов. Так, по экспертным оценкам, доля продуктов, которая не соответствует ТУ и СТО, приближается к 60-80%. Например, для рыбы это 60%, для молока – 50%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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