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Среда, 4 июня 2025, 20:21 мск

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Инфляция в России замедлилась до 9,66%

В России наметилась тенденция к снижению инфляции. Как следует из обзора министерства экономического развития РФ на основе данных Росстата, темп роста цен сократился до 9,66% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Самое существенное увеличение инфляции зафиксировано в сегменте продовольственных товаров – 12,44%. При этом наибольший прирост стоимости демонстрирует плодоовощная продукция – 17,54% в сравнении с прошлым годом.

Непродовольственные товары подорожали на 4,90%, но при этом бензин прибавил в цене 12,11%. Туристические и регулируемые бытовые услуги увеличились в стоимости на 12,07%.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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