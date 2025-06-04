Инфляция в России замедлилась до 9,66%

В России наметилась тенденция к снижению инфляции. Как следует из обзора министерства экономического развития РФ на основе данных Росстата, темп роста цен сократился до 9,66% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Самое существенное увеличение инфляции зафиксировано в сегменте продовольственных товаров – 12,44%. При этом наибольший прирост стоимости демонстрирует плодоовощная продукция – 17,54% в сравнении с прошлым годом.

Непродовольственные товары подорожали на 4,90%, но при этом бензин прибавил в цене 12,11%. Туристические и регулируемые бытовые услуги увеличились в стоимости на 12,07%.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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