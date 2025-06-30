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Понедельник, 30 июня 2025, 20:43 мск

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Брюссель и Киев договорились о свободной торговле сельхозпродукцией

Фото: ec.europa.eu

Европейская комиссия и Киев достигли принципиальной договоренности по соглашению о свободной торговле сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

«Мы рады сообщить, что Европейская комиссия и Украина достигли принципиального соглашения о пересмотре нашего двустороннего соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле», – цитирует его заявление «Прайм».

По словам еврокомиссара, это соглашение «сбалансировано, справедливо и реалистично».

«Это наилучший возможный результат в сложных геополитических условиях. С политической точки зрения, это сильный сигнал о неизменной поддержке Украины. И, что особенно важно, оно учитывает озабоченность наших государств-членов, фермеров и производителей», – сказал Шефчович.

Ранее сообщалось, что Евросоюз с 6 июня прекратил действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, которое было принято в 2022 году, и восстановил квоты на украинские товары.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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