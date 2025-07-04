Крупнейший производитель соли в России получил предупреждение от ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России увидела признаки угрозы конкуренции со стороны крупнейшего производителя соли «Руссоль». Об этом говорится в сообщении ведомства.

«ФАС России выдала предупреждение ООО «Руссоль» о необходимости прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, в том числе путем разработки торговой политики по реализации пищевой соли», – отметили в ФАС.

В прошлом году компания занимала доминирующее положение на оптовом рынке пищевой соли. При этом «Руссоль» отказалась поставить товар компаниям «Сольторг» и «Главснаб» при наличии экономической и технологической возможности. Также производитель не оповестил «Сольторг» о проведении договорной кампании, зная о намерении продавца принять в ней участие.

«Такие действия производителя указывают на уклонение от заключения договора поставки с указанными продавцами, что может являться нарушением Закона о защите конкуренции», – добавили в антимонопольном ведомстве.

В ФАС обязали «Руссоль» разработать торговую политику, которая будет предусматривать доступ участников рынка к социально значимому товару. В ней также должны быть закреплены принципы ценообразования на пищевую соль, исключающие необоснованное повышение отпускных цен.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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