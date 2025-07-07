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Понедельник, 7 июля 2025, 13:03 мск

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Саудовская Аравия анонсировала повышение цен на нефть для Азии и Европы

Саудовская Аравия собирается в августе существенно повысить отпускные цены на нефть для азиатских и европейских покупателей. Об этом говорится в сообщении госкорпорации Saudi Aramco.

Arab Light – основной сорт топлива, поставляемый в Азию, – подорожает на 1 доллар за баррель, до максимума за четыре месяца. В компании уточнили, что таким образом этот сорт будет стоить на 2,2 доллара больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Повышение оказалось больше прогноза на 0,65 доллара.

Стоимость всех сортов нефти для Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастет на 1,4 доллара за баррель.

Ранее на заседании альянса ОПЕК+ восьмерка стран (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) решила увеличить добычу нефти в августе на 548 тысяч баррелей в сутки против 411 тысяч в мае, июне и июле.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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