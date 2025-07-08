В России резко подскочили биржевые цены на бензин

В России резко выросли биржевые цены на бензин. Аграрии встревожены подорожанием топлива во время уборочной кампании. По словам аналитиков, повышением стоимости нефтяники отыгрывают потери, понесенные из-за сокращения субсидий.

Биржевые цены на моторное топливо в июне ускорили свой рост. АИ-92 и АИ-95 прибавили по 11,47 и 16,66% соответственно. Это первый внушительный рост с начала года, пишут «Известия». При этом стоимость бензина резко выросла за первый летний месяц. Если с мая по июнь рост цен на АИ-92 и АИ-95 составил 4,8 и 0,84% соответственно, то с июня по июль цены увеличились на 11,47 и 16,66%.

В первую очередь влияние на положительную динамику биржевых цен на моторное топливо оказывает сезонный рост спроса и графики ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Ежегодно заводы встают на плановые ремонты в мае-июне. Соответственно, объем предложения снижается.

Кроме того, из-за снижения мировых цен на нефть снизилась и стоимость моторного топлива. Нефтяники стали заметно меньше получать демпферных выплат. Чем меньше объем субсидий, тем ниже маржинальность нефтепереработки. Отыграть потери можно только за счет повышения биржевых цен, что и происходило в июне и июле 2025 года.

В отрасли изданию рассказали еще об одной причине: нефтяники для повышения цен попросту перекупают нефтепродукты друг у друга. Эту информацию подтвердили и в аналитическом центре Независимого топливного союза.

В свою очередь аграрии встревожены ростом цен на моторное топливо. В Российском зерновом союзе рассказали, что подорожание топлива ощутимо уже с начала уборки урожая, которая началась в середине июня. В Минсельхозе заявили, что в ежедневном режиме отслеживают ситуацию на рынке ГСМ. Кроме того, для бесперебойного обеспечения сезонных полевых работ с Минэнерго проработаны рекомендуемые объемы поставок топлива.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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