Торговая война обойдется мировой экономике в 2 трлн долларов

Тарифная война США обойдется мировой экономике в 2 трлн долларов к концу 2027 года. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg.

В настоящее время импортные пошлины в США достигли самого высокого уровня с 1930-х годов. Тарифы, введенные американским президентом Дональдом Трампом, примерно в шесть раз выше, чем в начале этого года, когда он вступил в должность.

«Удар по мировой экономике достигнет 2 триллионов долларов к концу 2027 года по сравнению с ее траекторией до торговой войны, согласно Bloomberg Economics», – передает агентство.

Ранее США и Евросоюз достигли соглашения, согласно которому, в частности, почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлины в размере 15%. На этом фоне аналитики прогнозируют сокращение ВВП Европы на 0,4% за год.

В статье также приводятся слова члена исполнительного совета Федерации немецкой промышленности Вольфганга Нидермарка, который заявил, что даже тарифная ставка в 15% окажет огромное негативное влияние на промышленность Германии, ориентированную на экспорт.

Вместе с тем сокращается и объем мирового инвестиционного потока. Как передает Bloomberg, члены «большой семерки» снизили прогнозы притока бизнес-инвестиций.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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