Банки отклонили большинство заявок россиян на кредиты

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ не сделало ссуды доступнее для населения. По итогам июля 2025 года российские банки отклонили восемь из десяти заявок на выдачу кредитов. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Несмотря на снижение ключевой ставки с 21 до 18%, ситуация на рынке кредитования в России не улучшилась. По итогам июля доля одобрений по ссудам составила только 21,4%, пишут «Известия» со ссылкой на НБКИ. К началу августа средний уровень реальных ставок по кредитам опустился до 35%, что почти не изменило число одобрений – показатель увеличился лишь на 0,7%. По автокредитам и потребительским займам сейчас одобряется только каждая четвертая-пятая заявка, а по ипотеке доля отказов приближается к 60%, несмотря на действие льготных программ.

В Центробанке пояснили, что кредитные организации ужесточают риск-политику в ответ на рост просроченной задолженности по ранее выданным ссудам. Чаще просрочку допускают заемщики с более высокой долговой нагрузкой. Поэтому Банк России ограничивает выдачу кредитов таким заемщикам и регулирует их долю.

Во II квартале 2025-го уровень просроченной задолженности россиян по ипотеке и автокредитам вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам аналитиков, из-за этого банкам приходится более тщательно отбирать клиентов. Игроки рынка превентивно снижают выдачи, чтобы не накапливать будущие дефолты.

Примечательно, что банковские тенденции отражаются и на рынке микрозаймов – даже там 80% клиентов получают отказ. Обычно, если банк отказывает в деньгах, заемщик идет в микрофинансовую организацию (МФО). Там шанс получить ссуду выше, но чаще одобряют не всю запрошенную сумму, а лишь часть.

В связи с этим возникают риски того, что нуждающиеся в средствах клиенты могут обратиться к нелегальным ростовщикам. По разным оценкам, число потенциальных клиентов «черных» кредиторов может достигать нескольких десятков миллионов человек.

Москва, Зоя Осколкова

