Среда, 8 октября 2025, 08:48 мск

Сертификаты безопасности истекли во всех чипах карт Visa и Mastercard в России

С 1 января 2025 года сертификаты безопасности международных платежных систем перестали действовать абсолютно во всех чипах. Таким образом, назрел вопрос об ограничении работы карт с истекшим сроком годности. Об этом заявил директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

«Если мы говорим про карты международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства. Поэтому такая дискуссия сейчас идет», – рассказал Дубынин в интервью РБК.

Банковские карты оснащены так называемыми сертификатами эмитента или сертификатами безопасности чипов, которые могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаться банками на различные сроки. В конце 2024 года срок действия сертификатов закончился впервые после ухода из России Visa и Mastercard. Ранее платежные системы продлевали эти сертификаты, в затем банки самостоятельно настраивали свои банкоматы и POS-терминалы для работы с просроченными картами.

В настоящее время НСПК формирует общее мнение рынка, чтобы показать его Банку России, пояснил Дубынин: «Обсуждение было, мы сейчас ожидаем, в том числе, предложение банков о том, какими эти сроки (вывода из оборота карт) могли бы быть».

Срок действия карты – это один из элементов, который мешает операциям мошенников, сообщала ранее директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Москва, Зоя Осколкова

