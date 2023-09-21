300 фактов о Екатеринбурге. Как «убитые» дороги меняли на мощеные

В XIX веке Екатеринбург носил статус уездного города и выглядел не слишком презентабельно. На улицах царила непролазная грязь и антисанитария, а берега Исети украшали кучи навоза. Историки отмечают, что еще в 1870-х годах в городе не было ни одной мощеной дороги. Но уже существовало выражение «убитая улица». Правда, означало оно вовсе не разбитую дорогу, а наоборот, дорогу, покрытую мелким камнем, вбитым в землю. Интенсивное движение по улицам уничтожало такое «покрытие» за один-два года, поэтому в 1880-х годах в Екатеринбурге остро встал вопрос о капитальном мощении дорог.

«Все понимали, что нужно мостить дороги, но откуда брать деньги? Городской глава Илья Симанов пытался предпринять такую операцию. На тот момент в распоряжении города был благотворительный капитал имени купца Петрова – более 400 тысяч рублей предназначалось на строительство детского приюта. Городской глава хотел забрать часть этой суммы на благоустройство дорог. Часть гласных (депутаты дореволюционной думы Екатеринбурга – прим. ред.) с ним согласилась, но другие воспротивились, ведь это было нарушением закона, нарушением духовного завещания. Кончилось тем, что юристы написали протест, и деньги были сохранены за приютом», – рассказывал «Новому Дню» историк Владимир Микитюк.

Сбор денег на благоустройство в Екатеринбурге вообще носил специфический характер. По словам ученого, городские проблемы часто решались за счет привлечения средств богатых горожан. Причем процесс напоминал пускание шапки по кругу. Если городской глава был заинтересован, чтобы в городе был построен какой-то объект, он начинал опрашивать своих родственников, знакомых, компаньонов. Иногда гласные, которые, например, занимали руководящие должности в банках, уговаривали купцов пожертвовать деньги городу. Торговцам деваться было некуда, в конце концов, им нужно было брать займы в тех же самых банках.

Такие добровольно-принудительные пожертвования дали свои плоды. К 1887 году, когда в Екатеринбурге проходила Сибирско-Уральская научная промышленная выставка, главные улицы уже были приведены в порядок.

В нынешнее время в городе есть только один мощеный участок – это площадь 1905 года. Любопытно, что брусчаткой ее закрыли в 1930-е годы, поскольку тогда еще не умели класть асфальт. Но традиция сохранилась до наших дней, и время от времени каменную плитку на главной городской площади просто перекладывают.