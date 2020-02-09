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Воскресенье, 9 февраля 2020, 16:58 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге скончался бывший депутат облдумы Константин Карякин

В Екатеринбурге скончался бывший депутат областной думы Константин Карякин. Об этом сообщил в своем фейсбуке директор ОТВ и друг умершего Антон Стуликов.

Известно, что Карякин в последние годы был болен, после диабетического инсульта восстановиться ему не удалось.

Екатеринбург, Елена Васильева

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