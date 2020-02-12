Телеграм-блогер Устинов попал в больницу «Матросской тишины»

Уральский пиарщик Александр Устинов, арестованный в Екатеринбурге в конце 2018 года, переведен из московского СИЗО «Водник» в больницу «Матросской тишины».

Об этом рассказал «Новому Дню» отец Александра, Юрий Устинов. Сам он узнал об этом только через два дня и то не от следствия, а, как он сам утверждает, «окружными путями». По словам Устинова-старшего, он регулярно отправлял сыну дополнительное питание, но вдруг получил сообщение, что заказ не доставлен. Ему удалось выяснить, что 10 февраля Александр попал в больницу «Матросской тишины», насколько ему известно – со сломанным носом и побоями после конфликта с новым сокамерником. Официального подтверждения данной информации нет.

Как уже писал «Новый День», уголовное дело в отношении Александра Устинова было возбуждено в ноябре 2018 года по заявлению руководства Артемовского машиностроительного завода «Вентпром». По версии следствия, Александр Устинов и его сообщники Иван Бесценный и Антон Старк распространяли «клеветнические» статьи против завода, за удаление которых предприятие якобы заплатило им 4,35 млн рублей. Устинову, Бесценному и Старку несколько раз продляли срок содержания под стражей, а середине августа 2019 года их перевели из екатеринбургского СИЗО в московский «Водник». 30 января 2020 года Первый апелляционный суд в Москве отказал в удовлетворении жалобы адвоката Устинова, который оспаривал продление ему срока содержания под стражей до 29 февраля.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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