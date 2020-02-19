Где в Екатеринбурге получают большие зарплаты, а где чаще рожают – в мэрии озвучили удивительную статистику

В администрации Екатеринбурга состоялся программный совет, на котором руководители Ленинского и Верх-Исетского районов защищали стратегические проекты развития своих территорий до 2030 года. Как пошутил перед началом обсуждения мэр Александр Высокинский, оба района – вечные конкуренты, но при этом остаются визитной карточкой уральской столицы.

Первым доклад делал глава администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко. По его словам, численность постоянного населения района за десять лет увеличится с 217 до 264 тысяч человек, а в перспективе 2035 года достигнет показателя 303 тысячи жителей. Прирост ожидается за счет активной жилой застройки и создания комфортных условий. При этом Ленинский район – лидер по размеру средней заработной платы. По итогам 2019 года средний заработок превысил 61 тысячу рублей, к 2030 году жители района смогут рассчитывать на зарплату 113,4 тысячи рублей. Миссию Ленинского Ноженко обозначил как «район богатого культурного наследия, высоких технологий и событийного туризма» и «историческое лицо Екатеринбурга».

Верх-Исетский район по социально-экономическим показателям чуть уступил конкуренту. Согласно документам, численность населения района увеличится с 224 до 265 тысяч жителей. Сейчас средняя зарплата составляет 51,2 тысячу рублей, к 2030 году – 103 тысяч рублей. «Миссия Верх-Исетского района – это район без окраин. Предполагается выравнивание условий для жителей на всей территории», – заявил глава районной администрации Андрей Морозов.

Оба руководителя отметили схожие проблемы, которые должны быть решены в ходе реализации стратегий. В первую очередь, это нехватка мест в детских садах и школах из-за активной жилой застройки, износ инженерной инфраструктуры и высокая загруженность улично-дорожной сети.

Впрочем, мэр Александр Высокинский указал на еще один недостаток в представленных проектах. Как выяснилось, в соседних городских территориях существенно разнится демографическая статистика. В Ленинском коэффициент смертности выше рождаемости (18,5 и 16 промилле соответственно в 2019 году), и эта отрицательная тенденция сохраняется при планировании на ближайшие десять лет. В Верх-Исетском все наоборот: рождаемость выше смертности (13,4 и 9,8 промилле на 2019 год) и фиксируется естественный прирост населения.

«Не может быть, чтобы цифры так различались в двух близкорасположенных районах. Почему показатель смертности в Ленинском в два раза выше, чем в Верх-Исетском? Что это за формальный подход? Надо разбираться со статистикой», – потребовал мэр.

Замглавы Марина Андрусь начала объяснять, что на показатели влияет расположение морга 40-й больницы в Ленинском районе. Высокинский сначала удивился такому заявлению, а потом потребовал от подчиненных перепроверить данные в загсах.

Также градоначальник раскритиковал Морозова за отсутствие планов по развитию предприятий на ВИЗе. «Нужно прорабатывать стратегию и в этом направлении, чтобы понимать, сколько налогов пойдет в бюджет, сколько рабочих мест необходимо создать. Также нужна привязка к Генплану. Каждый житель района должен понимать, когда у его дома появится новая поликлиника и новая школа. В стратегии Ленинского это есть, а у вас где?», – спросил Высокинский. «Сделаем», – пообещал глава Верх-Исетского района.

Напомним, все семь районов Екатеринбурга разработали стратегии развития по указанию Высокинского в 2019 году. В мэрии отмечают, что подобные проекты есть только в уральской столице. По задумке главы города, районные стратегии будут способствовать созданию самого подробного плана развития Екатеринбурга до 2030 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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