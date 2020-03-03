За упавший на голову снег свердловчанка получит от УК 34 тысячи рублей

Свердловский облсуд оставил в силе решение Синарского суда Каменска-Уральского, который решил взыскать с УК «ДЕЗ» более 30 тысяч рублей в пользу женщины, на голову которой с крыши дома упал пласт снега.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, ЧП случилось в марте 2019 года. Когда жительница Каменска-Уральского проходила по улице Сибирской, на нее с крыши дома упал слежавшийся пласт снега. Скорая помощь доставила женщину в травматологическое отделение городской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой. Ей пришлось лечиться сначала в стационаре, а затем дома. Многоквартирный дом, с крыши которого упала наледь, находился на момент ЧП в управлении ООО «УК «ДЕЗ», в адрес которого пострадавшая направила претензию о возмещении затрат на лечение и компенсацию морального вреда. Но УК в добровольном порядке урегулировать вопрос отказалась. Тогда пострадавшая обратилась в суд. Его решением с «УК «ДЭЗ» было взыскано 127 рублей за покупку лекарства, компенсация морального вреда 25 тысяч рублей, 9 тысяч рублей – за услуги представителя и госпошлина. Однако УК с решением не согласилась, мотивируя это тем, что никакого снега на крыше не было, и подала апелляцию. Областной суд проверил имеющиеся в деле доказательства и установил, что снег на женщину упал именно с крыши указанного дома. Теперь управляющей компании предстоит заплатить пострадавшей жительнице более 34 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в последние дни из-за постоянных перепадов температуры в Екатеринбурге на крышах домов образовались огромные глыбы льда и снега, которые в прямом смысле слова нависают над головами прохожих, угрожая вот-вот рухнуть. Между тем в прошлом году в феврале и марте в Екатеринбурге почти еженедельно фиксировались ЧП, когда снег и лед падал на головы жителям. Среди пострадавших были новорожденные в колясках, дети постарше, пожилые люди. В прокуратуре Екатеринбурга тогда прошло совещание, на котором руководителей управляющих компаний призвали к ответственности, пригрозив уголовными делами.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Каменск-Уральский. Другие новости 03.03.20

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