КПРФ нашла кандидата для довыборов в свердловское заксо

Свердловское отделение КПРФ определилось со своим кандидатом на довыборах в свердловское заксобрание по Краснотурьинскому одномандатному округу.

Как сообщил РИА «Новый День» первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, кандидатом станет депутат гордумы Ивделя Николай Заморин. Ему 59 лет, закончил УПИ, работает инженером в Ивдельском филиале ООО «Газпром Трансгаз Югорск».

Напомним, ранее имена своих кандидатов назвали «Единая Россия» (мэр Ивделя Петр Соколюк) и ЛДПР (координатор регионального отделения партии, депутат гордумы Екатеринбурга Антон Гусев). «Эсеры» определятся с кандидатом 14 марта. Выдвижение кандидатов продлится до 27 марта, само голосование состоится 17 мая. Избранный депутат заменит Анатолия Сухова, который скончался в прошлом году.

Екатеринбург, Краснотурьинск, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Краснотурьинск. Другие новости 05.03.20

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