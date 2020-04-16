В «Ростелекоме» рассказали, как будут вести трансляцию Пасхи из храмов Екатеринбурга и Нижнего Тагила

Онлайн-трансляция праздничных пасхальных богослужений в Свердловской области будет вестись из Храма-на-Крови, Свято-Троицкого кафедрального собора в Екатеринбурге и Храма Святой Троицы Живоначальной в Нижнем Тагиле. Оптические каналы связи организует компания «Ростелеком». Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе провайдера, это будет сделано на безвозмездной основе.

Пасхальное богослужение из Екатеринбурга покажут в прямом эфире на телеканалах ОТВ, «Союз», «Студия 41», а также в онлайн-трансляции «ОТВ 24» в период с 23:30 18 апреля до 3:30 19 апреля. Посмотреть трансляцию из храма Нижнего Тагила можно будет в социальных сетях канала «Телекон», кабельном вещании «Телекон 24», и в прямом эфире телеканала «Тагил-ТВ».

Интернет-каналы будут соединены с передвижными телевизионными станциями, которые появятся в указанных храмах. «Ростелеком» обещает обеспечить высокое качество передачи видео и звука. «Также компания также обеспечит усиленное дежурство технического персонала, отвечающего за проведение трансляций», – сообщили в пресс-службе.

Накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл попросил православных верующих не пренебрегать мерами по профилактике коронавируса, остаться в Пасху дома и посмотреть праздничную службу по онлайн-трансляции. Решение об организации прямых эфиров из храмов было принято в уральском полпредстве.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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