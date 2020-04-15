Митрополит Кирилл призвал священников и прихожан не игнорировать рекомендации Роспотребнадзора

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл попросил православных в Свердловской области соблюдать предписание Роспотребнадзора по профилактике коронавируса и смотреть праздничные пасхальные богослужения по онлайн-трансляции.

«Мы разделяем обеспокоенность по возможному распространению инфекции. […] Рекомендации по действиям, уменьшающим скорость распространения вируса, хорошо известны и, несмотря на свою простоту, в настоящее время являются единственным эффективным способом борьбы, который санитарные врачи могут нам предложить в настоящих условиях. Не будем же пренебрегать этими рекомендациями, дабы не сократить безрассудно время жизни, которое и без того «мало и исполнено болезней и лукавства», как об этом говорит покаянный канон преподобного Андрея Критского», – говорится в общении митрополита к священнослужителям и мирянам.

Глава митрополии сообщил, что священники продолжат совершение таинств в те дни, которые предписаны уставом. Также будет организована прямая трансляция пасхального богослужения, которую можно будет увидеть на телеканалах «Союз», ОТВ и «41 канал», а также в интернете. Напомним, накануне решение о проведении онлайн-трансляций из храмов было принято в уральском полпредстве.

Также митрополит Кирилл рекомендовал верующим ограничить свою информационную активность на время подготовки к Пасхе. «То, что мы пока потеряли возможность жить в привычном ритме многолюдных соборных богослужений, не значит, что недостаток этот необходимо компенсировать активностью в информационном поле. Я призываю всех священнослужителей и мирян Екатеринбургской митрополии, привыкших вести активную деятельность в социальных сетях, попытаться услышать, что хочет нам сказать Господь через посланные испытания. А услышать Его можно только умолкнув самому», – говорится в послании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 15.04.20

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