Прихожане прислушались к митрополиту: храмы почти пусты (ФОТО)

Православные верующие Екатеринбурга прислушались к совету митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла: поберечь свое здоровье и ограничить посещение храмов, даже на Страстной неделе.

Сегодня корреспондент РИА «Новый День» посетил Храм-на-Крови и кафедральный Свято-Троицкий собор. Прихожан было мало. Все они соблюдали социальную дистанцию (в чем им помогала нанесенная на полу разметка), многие были в одноразовых масках.

По словам нашего корреспондента, маски раздавали волонтеры у входа в храм. На воротах Свято-Троицкого собора размещена специальная памятка о мерах предотвращения заражения коронавирусом.

Напомним, 14 апреля в уральском полпредстве было решено, что основные пасхальные богослужения в этом году из-за пандемии Covid-19 пройдут в онлайн-трансляции, чтобы защитить здоровье прихожан.

Затем митрополит Кирилл попросил православных в Свердловской области соблюдать предписание Роспотребнадзора по профилактике коронавируса и смотреть праздничные пасхальные богослужения по онлайн-трансляции. «Рекомендации по действиям, уменьшающим скорость распространения вируса, хорошо известны и, несмотря на свою простоту, в настоящее время являются единственным эффективным способом борьбы, который санитарные врачи могут нам предложить в настоящих условиях», – сказал он.

Онлайн-трансляция праздничных пасхальных богослужений в Свердловской области будет вестись из Храма-на-Крови, Свято-Троицкого кафедрального собора в Екатеринбурге и храма Святой Троицы Живоначальной в Нижнем Тагиле. Службы из Екатеринбурга покажут в прямом эфире на телеканалах ОТВ, «Союз», «Студия 41», а также в онлайн-трансляции «ОТВ 24» в период с 23:30 18 апреля до 3:30 19 апреля. Посмотреть трансляцию из храма Нижнего Тагила можно будет в социальных сетях канала «Телекон», кабельном вещании «Телекон 24», и в прямом эфире телеканала «Тагил-ТВ».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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