Коронавирус выявлен у 71 медика в Свердловской области

На сегодняшний день коронавирус подтвержден у 71 медика из разных больниц Свердловской области. Среди заболевших есть и медсестры, и врачи, и руководящий персонал.

«Состояние у них разное, некоторые являются только носителями, без симптомов, у других есть симптомы. Из заболевших часть уже выздоровели. С этим могут столкнуться все лечебные учреждения», – рассказал сегодня на брифинге по итогам заседания регионального оперштаба главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Добавим, что в числе последних заболевших – сотрудники скорой помощи Екатеринбурга. Об этом в интервью «Новому Дню» рассказал начальник городской станции скорой помощи Игорь Пушкарев.

Ранее заражения медиков фиксировались и в других больницах – городской больнице № 1, кардиоцентре и других учреждениях.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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