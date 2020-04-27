Александр Высокинский: разбирательство в ЦГБ № 1 идет, но медиков нужно поддержать

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, как идет расследование причин вспышки коронавируса в городской больнице № 1. В медучреждении, напомним, заразились Covid-19, около 90 человек – врачи и пациенты.

«Сейчас создана совместная рабочая группа с представителями областного минздрава, горздрава, прокуратуры, работает также Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Мы ждем итогов официального расследования, по которым будут даны две оценки. Первое – это готовность больницы и исполнение всех подписанных нормативных документов, в соответствии с которыми должна была осуществляться деятельность. И второе – действия по ликвидации последствий вспышки, которая произошла. Какие были предприняты действия по ликвидации, будем принимать решение на этой неделе. По причинам – тут нужно ждать заключение специалистов. Нужно выяснить, когда появился нулевой пациент, как распространялась инфекция».

Градоначальник не назвал точного количества заболевших коронавирусом в результате вспышки в ЦГБ № 1, но заявил, что было обследовано несколько сотен людей – все, кто находился в этот период в корпусах больницы. Также Высокинский подчеркнул, что нужно избегать негативных оценок действий врачей первой больницы.

«Врачи сегодня совершают подвиг. Больницы работают в новых для себя условиях, которых не было десятки лет. В этой ситуации медиков нужно поддержать. С причинами мы разберемся, административно посмотрим, что случилось», – прокомментировал мэр Екатеринбурга на брифинге регионального оперативного штаба.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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