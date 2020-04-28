Число зараженных из-за вспышки коронавируса в ЦГКБ № 1 увеличилось до 118

Число зараженных коронавирусом из-за вспышки, которая произошла в Центральной городской клинической больнице № 1, увеличилось до 118 человек. Об этом «Новому Дню» сообщили в оперативном штабе Свердловской области. «По данным управления Роспотребнадзора по региону, на данный момент выявлено 118 человек с диагнозом Covid-19, заражение которых связано с ЦГКБ № 1», – рассказали агентству.

При этом в оперштабе не ответили на вопрос, сколько из этого числа медработников, сколько пациентов и сколько посетителей ЦГКБ № 1, которые, например, приходили навещать родственников, госпитализированных в медучреждение.

Напомним, сначала сообщалось о 78 зараженных – такую цифру обнародовал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. В тот же день полпредство в УрФО сообщило о 91 случае коронавируса, связанном с ЦГКБ № 1.

Заражение произошло из-за врача, который был контактным по подъезду и выходил на работу – у него подтвердился диагноз. Хотя изначально министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков заявлял, что у медика нет коронавируса и что он не ходит на работу. Впоследствии это опроверг Куйвашев, однако после Цветков дезавуировал заявление своего начальника. Тем не менее: никаких других официальных версий о том, из-за кого началось распространение коронавируса в ЦГКБ № 1, не выдвигалось. Об итогах эпидрасследования ничего не известно, однако главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских обвинил во вспышке средний медперсонал – по его словам, медсестры не соблюдали санэпидрежим.

Примечательно, что о массовом заражении в больнице стало известно в субботу, 18 апреля, однако до 21 апреля пациентов продолжали выписывать. Лишь со среды, 22 апреля, всем, кто готовился к выписке, сообщили, что их продержат в стационаре еще 14 дней. Как сообщили «Новому Дню» пациенты, у них уже взяли по три пробы.

Ситуация в ЦГКБ № 1 уже повлияла на работу других медучреждений – случаи заражения были подтверждены и в других больницах, например, в Уральском центре кардиологии, куда перевели двоих пациентов – им требовались операции на сердце. Симптомы ОРВИ у них стали проявляться уже после перевода в кардиоцентр. При этом, по данным нашего агентства, до сих пор не взяли пробы на анализ у большинства сотрудников медучреждения – только у тех, кто непосредственно контактировал с зараженными. «Новый День» отправил этот вопрос в оперштаб еще в воскресенье, 26 апреля, однако ответа до сих пор не последовало.

В Парковом микрорайоне также на карантине находятся несколько многоквартирных жилых домов, где проживают выписанные зараженные. На карантин закрыто и общежитие УОМЗ № 4 – там также обнаружилась зараженная, кстати, сотрудница областной больницы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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