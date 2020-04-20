Виноваты медсестры – власти рассказали, из-за кого произошла вспышка коронавируса в больнице Екатеринбурга

По итогам оперативного штаба в Свердловской области прошел брифинг, в котором приняли участие вице-губернатор Павел Креков, глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских и министр здравоохранения Андрей Цветков. Речь шла, в частности, о вспышке коронавируса в ЦГКБ № 1. «Сегодня в течение дня были подтверждены 78 случаев среди пациентов и медперсонала первой больницы. Проводится расследование этой ситуации, дается оценка действий всех в этой ситуации. Основной причиной послужили поведение среднего медперсонала, который нарушал требования в ходе своей основной деятельности», – сказал Козловских.

По словам Крекова, данные переданы в прокуратуру и Следственный комитет России. «Будет расследование, оно уже началось. Поскольку речь об ущербе здоровью, будет ответственность самого широкого профиля. Все, кто виноват, – от администратора больницы до конкретных виновных – будут нести жесткое наказание. Это уже не шутки, когда можно погрозить пальцем», – отметил он.

По словам Цветкова, сейчас больница работает в качестве инфекционного госпиталя. «Это решение было принято еще 18 числа, когда мы понимали, что 69 пациентов и 9 медработников заразились. Семь человек имеют признаки заболевания – ОРВИ, у двух пневмония. Будем наблюдать. Далее обследуем тех, кто выписались из больницы две недели назад, чтобы понять, кто может представлять опасность для окружающих», – добавил министр.

Он заметил, что министерство «постарается установить круг лиц, которые посещали своих родственников в больнице». «Хотя посещения были запрещены. Мы просим родственников позвонить на телефон горячей линии министерства общественной безопасности или министерства здравоохранения Свердловской области – сообщить о себе, к вам должны приехать, взять анализы и наблюдать», – сказал Цветков.

Ранее житель Екатеринбурга, навещавший свою бабушку в этой больнице в пятницу, 17 апреля, сообщил «Новому Дню», что уже звонил на линию 112, однако там ему сказали, что если у него нет признаков ОРВИ, то ничего предпринимать не нужно, а если есть – вызывать участкового терапевта из поликлиники по месту жительства.

Также Цветков прокомментировал ситуацию с тем, как мог врач, который, по его словам (об этом он говорил на брифинге 16 апреля), не посещал работу, заразить коллег и пациентов. «Врач не был инфицирован на момент, когда прекратил работу, потому что он был выявлен как контактный по месту жительства, после обследования стало понятно, что он инфицирован. Он не выходил с момента, как было установлено, что он контактный. Расценивать его как источник заражения пока сложно», – объяснил Цветков.

Вместе с тем, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прямо указал, что именно врач, котором идет речь, заразил медработников и пациентов в ЦГКБ № 1. «Источником распространения коронавируса в больнице, по предварительным данным, стал врач, который в свою очередь заразился от соседки, живущей с ним в одном доме», – говорится в его публикации в инстаграме.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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