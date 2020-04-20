Полпредство: в ЦГКБ № 1 Екатеринбурга 91 случай заражения

ВЦГКБ № 1 Екатеринбурга 91 случай заражения коронавирусом, из них – 16 работников больницы, 75 – пациентов. Об этом главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Руцинский доложил полномочному представителю президента РФ в УрФО Николаю Цуканову.

Сама больница, по его словам, закрыта на карантин, пациентов, готовящихся к выписке, при условии, что у них не подтвердился Covid-19, отпускают домой. «Полномочный представитель обратил внимание региональных властей на необходимость обеспечить медицинское наблюдение за выписанными пациентами, а также взять на контроль их самоизоляцию. При этом медперсоналу, работающему в больнице, предписано соблюдать все меры предосторожности, в том числе использовать средства индивидуальной защиты. Кроме того необходимо организовать их пребывание в гостинице на период карантина, обеспечив достойные условия проживания и работы», – сообщили в пресс-службе полпредства.

Полпред поручил главному федеральному инспектору держать ситуацию на постоянном контроле, а правоохранительным и надзорным органам проанализировать и дать правовую оценку действиям органов власти.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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