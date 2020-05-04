В Шарташском лесопарке началась обработка от клещей

С сегодняшнего дня на территории Шарташского лесопарка начались акарицидные мероприятия. Как сообщает в фейсбуке директор парка Артур Зиганшин, прежде всего они пройдут в парке Каменные Палатки и других особо посещаемых местах, всего будет обработано 177 га лесопарка. Противоклещевое средство распылят вдоль дорожек, по 35 см справа и слева от них.

Территорию парка закрыли от посетителей с 1 апреля,так как эта зона очень популярна у горожан для прогулок. Неподалеку от входа установлена табличка, Зиганшин ранее сообщал, что нарушителям будут делать замечания инспекторы – но их всего два на всю территорию лесопарка. Отметим, с 1 мая в регионе введен противопожарный режим, запрещено разводить костры в лесах.

Ранее в Екатеринбурге началась акарицидная обработка в квартале улиц Чкалова – Онуфриева – Громова – Академика Бардина; в саду Вайнера; парке на улице Блюхера; парке 50-летия Советской Власти в районе улиц Декабристов, Мичурина, Народной Воли; саду им. Энгельса на пересечении улиц Малышева и Бажова.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 04.05.20

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