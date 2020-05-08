«Хармс», Макдонах и «Сережа очень тупой» – что покажут театры Екатеринбурга после открытия

Театры Екатеринбурга уже полтора месяца находятся на вынужденном карантине, но продолжают работать над будущими премьерами, устраивая репетиции в онлайне, согласовывая декорации и костюмы. Как только учреждениям разрешат работать, зрители увидят много интересного: кукольный выпустит по-питерски стильного «Хармса», ЦСД – современный спектакль «Сережа очень тупой» и Макдонаха, а драма планирует «Визит старой дамы» Дюрренматта. Что еще будет в театрах Екатеринбурга – в обзоре «Нового Дня».

Несмотря на то, что сами театры закрыты, работу актеры многих учреждений культуры не прекращали. Сейчас идет активная подготовка к 9 Мая в онлайне, а параллельно – онлайн-репетиции тех премьер, которые должны были завершать сезон. Например, в Екатеринбургском театре кукол цеха и художники готовят костюмы и декорации к спектаклю «Хармс». Именно он будет первым премьерным спектаклем сезона 2020/2021.

«Если все будет хорошо, то мы в июне еще выпустим премьеру для малышей «Гуси-лебеди», пока планируем на 16 июня. А следующий сезон откроем «Хармсом». Понятно, что в нынешних условиях план – очень условный, но он должен быть, а потом уже будем корректировать сроки», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе театра.

Над постановкой по произведениям великого абсурдиста Даниила Хармса, которая будет рассчитана на школьников, работает команда из Санкт-Петербурга (режиссер Екатерина Ложкина-Белевич, художник Марина Завьялова, композитор Евгений Серзин). В театре уверяют, что спектакль будет по-питерски стильным.

Эскиз к спектаклю «Хармс»

«У нас недавно прошел в Zoom худсовет с питерской командой по «Хармсу», готовы эскизы художника Марины Завьяловой. Поскольку мы в процессе переезда и цеха у нас не все успевают, часть кукол и декораций тоже будут делать в Санкт-Петербурге», – рассказали в театре.

Что касается международного фестиваля кукольных театров «Петрушка Великий», который традиционно проходит в Екатеринбурге в сентябре, его даты и афиша пока не называют. Хотя участники уже отобраны.

Театр юного зрителя тоже не останавливал репетиции спектакля «Золотой ключик». Им ТЮЗ должен был завершать текущий сезон, но теперь, по всей видимости, зрители увидят постановку по сказке Алексея Толстого в сентябре.

«Мы пока даже не знаем, как завершим сезон. Сможем ли сыграть премьеру сказки «Золотой ключик» в июне. Но мы точно можем сказать, что будущий сезон этим спектаклем и откроем, – рассказал «Новому Дню» режиссер ТЮЗа Павел Пронин. – Работа идет в активной стадии – настолько, насколько это возможно в дистанционном формате. Композитор Александр Жемчужников дорабатывает музыку, обрабатывает знаменитые композиции композитора Рыбникова из чудесного советского фильма, пишет свою музыку и вот-вот начнутся дистанционные вокальные репетиции. Также активно закупаются различные элементы реквизита, заготавливаются декорации под руководством художника-сценографа Ольги Галицкой. Закупаются ткани на костюмы, световые элементы. В сентябре порадуем зрителей ярким, красочным спектаклем, который поднимет всем настроение, когда – мы все очень на это надеемся – все самое сложное будет уже позади».

«Урал Опера Балет» должен был открывать сезон премьерой новой версии «Травиаты». Выпуск спектакля был запланирован на 17 сентября 2020 года, но сейчас в театре затрудняются ответить – когда и чем они будут открываться. Возможно, это связано с тем, что оркестровые и балетные репетиции организовать в онлайне трудно.

«Мы держим паузу до окончания карантина», – прокомментировали в театре.

Напомним, над постановкой «Травиаты» работают режиссеры и художники из других стран. Спектакль делают в стиле бурлеска и кабаре, где публике остается только расслабиться и смотреть. «Вам не придется штудировать учебники и классику перед походом в театр. Это не интеллектуальная постановка, а эмоциональное путешествие», – рассказывал ранее режиссер Тадеуш Штрассбергер.

В Театре драмы пока тоже затрудняются назвать точные даты открытия.

«Чем и когда будем открываться, зависит от внешних факторов: на федеральном уровне уже прозвучао, что разрешение на проведение массовых мероприятий станет одним из последних этапов снятия ограничений, – рассказали в пресс-службе драмы. – Что касается планов на сезон, то среди ожидаемых премьер – «Визит старой дамы» Дюрренматта в постановке Егора Равинского на большой сцене (предпремьерный показ должен был закрывать этот сезон) и «Марьино поле» по пьесе Олега Богаева в постановке Дмитрия Зимина (этим спектаклем театр должен был отдать дань памяти и уважения Великой Победе). О датах премьер пока точно сказать трудно: зависит от того, когда разрешат репетировать, как режиссеры смогут скорректировать свои планы, но надеемся, что все-таки спектакли выйдут к публике до Нового года».

Некоторые частные театры решили не уходить в полноценный отпуск. Как только им разрешат работать, они начнут сразу репетировать и выпускать премьерные спектакли. Например, такое решение приняли в Центре современной драматургии.

«Мы не закрываем традиционно сезон и не уходим в июле в отпуск, как бы события ни развивались. Мы сделаем небольшой двухнедельный перерыв в начале сентября. А до этого времени постараемся выпустить несколько интересных и запланированных премьер, которые пришлось перенести, – рассказал «Новому Дню» главный режиссер Центра современной драматургии Антон Бутаков. – Во-первых, это «Сон в летнюю ночь» по Уильяму Шекспиру. Во-вторых, – «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова. Постараемся выпустить аж три моноспектакля. По пьесе Аси Волошиной «Мама» делает Маргарита Токмакова, по пьесе Ивана Андреева «Я не такая» делает Алиса Кравцова. Это, кстати, онлайн-спектакль будет, он изначально был задуман так, без живого зрителя, еще до всех этих событий. И третий спектакль делает наш актер Гриша Ильин, по собственным мыслям, называется «Выпала пломба».

Что касается нового сезона, то его ЦСД планирует начать в сентябре, и первой премьерой станет спектакль по Мартину Макдонаху «Королева красоты», режиссером будет Илья Калин. Также до Нового 2021 года главреж Камерного театра Дмитрий Касимов поставит в ЦСД «Маму» по Ирине Васьковской. И еще три премьеры будут в 2021 году.

«У нас перенеслось четыре фестиваля, в том числе – поездка в Болгарию. Надеемся, осенью все состоятся», – добавил Антон Бутаков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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