В Екатеринбурге увеличат количество дежурных групп в детсадах, постепенно такие группы появятся в каждом садике

В Екатеринбурге принято решение увеличить количество дежурных групп в детсадах. С сегодняшнего дня начинают работать еще пять дошкольных учреждений в пяти районах – всего 124 группы в 34 садах. Со временем группы будут организованы в каждом садике, уже проводится мониторинг – сколько мест еще потребуется.

Как рассказали «Новому Дню» родители дошкольников, сегодня многие получили от заведующих детсадами сообщения с вопросом – нужно ли ребенку место с 18 мая в связи с выходом обоих родителей на работу? Также сотрудники садиков просят подготовить справки с места работы о том, что родители действительно начинают трудиться. Об открытии садов они не говорят, якобы, пока проводится только мониторинг – сколько мест в каждом садике потребуется. Также пока никто не может ответить на вопрос – понадобится ли справка о здоровье ребенка. Поликлиники, напомним, до сих пор не проводят плановые приемы.

В департаменте образования администрации Екатеринбурга подтвердили, что руководителям детских садов поручили провести анализ потребности в местах в дежурных группах среди родителей, которые начнут выходить на работу в период постепенного снятия ограничительных мер. И уже с сегодняшнего дня в Екатеринбурге увеличено количество дежурных групп. «Сегодня начали работать еще пять детских садов, на базе которых организованы дежурные группы. Таким образом, в городе функционируют 34 дошкольных образовательных организации, в том числе присоединившиеся №№: 541 (Верх-Исетский район), 109 (Кировский район), 496 (Ленинский район), 531 (Орджоникидзевский район), 257 (Чкаловский район), – рассказали в пресс-службе департамента образования. – Так как сейчас на территории Екатеринбурга до сих пор действуют ограничительные мероприятия, работа дежурных групп в детских садах сохраняется. С поэтапным снятием ограничительных мер в дежурные группы будут приниматься дети, оба родителя которых выйдут на работу (они должны будут предоставить справку с работы). Департамент образования планирует постепенно организовать работу дежурных групп в каждом муниципальном детском саду». Всего на сегодня, 14 мая, в городе работает 124 дежурных группы, которые посещают 1 тысяча 434 воспитанника разного возраста.

Ранее министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал, что открывать садики будут постепенно – в три этапа. И на первых двух речь идет только об увеличении дежурных групп. Родители дошкольников «взорвали» Instsgram губернатора Евгения Куйвашева своими вопросами про садик: «Господин губернатор! С нашими детьми вы будете сидеть?», – негодовали жители региона.

Напомним, в Свердловской области детские сады закрыты с 30 марта. С середины апреля в регионе разрешили работать частным детским садам, у которых есть образовательные лицензии, – и только в формате дежурных групп.

Екатеринбурге, Ольга Тарасова

Екатеринбурге. Другие новости 14.05.20

Оперштаб скрывает коэффициент распространения инфекции в Свердловской области – он выше, чем требует правительство РФ. / Рестораторы на низком старте – летние веранды они готовы открыть 19 мая, но ждут вводных от Роспотребнадзора. / «Уральские авиалинии» дарят медикам скидку 50% на авиабилеты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»