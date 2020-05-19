Глава минпромнауки сравнил начало пандемии с началом Великой Отечественной войны, но перепутал дату

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин на сегодняшней пресс-конференции сравнил пандемию коронавируса с Великой Отечественной войной, но ошибся с датой начала исторического события.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр хотел подчеркнуть внезапность наступления пандемии и то, что область была к ней совершенно не готова. «Точка отсчета у нас наступила 18 марта. Неожиданно. Если вы помните, как начиналась война 21 июня, как там… Без предупреждения, перешли границы…», – с трудом вспомнил министр и добавил: «Нас тоже никто не предупреждал».

По его словам, на тот момент «запасов медицинских масок не имело место быть», но сейчас потребность региона в них полностью закрыта.

Напомним, первыми дефицит медицинских масок в Екатеринбурге ощутили жители Эльмаша. Случилось это еще 10 февраля, после того как в санатории «Бодрость» была организована карантинная зона для размещения граждан Китая, которые прилетели на Урал. В большинстве торговых точек микрорайона масок не оказалось. Как рассказали сотрудники аптек, маски раскупили за пару дней.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.20

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